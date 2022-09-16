Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Акселератор IT-проектов в сфере ГЧП запустили в России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд "Сколково" и Национальный центр ГЧП запустили цифровой акселератор IT-проектов в сфере государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба РФРИТ в пятницу.

Акселератор для отбора и подготовки инициатив заработал на базе платформы "Росинфра", оператором которой выступает Национальный центр ГЧП. Создание новой программы предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое заключили РФРИТ, Фонд "Сколково" и Национальный центр ГЧП.

В рамках соглашения будет сформирован центр компетенций по ГЧП в IT-сфере для распространения наиболее эффективных практик в этом направлении, совершенствования бизнес-процессов и повышения квалификации участников рынка. Для работы с инициативами на разных этапах жизненного цикла на платформе "Росинфра" появится единый проектный офис, учитывающий отраслевые особенности проектов и существующие инвестиционные инструменты.

Также планируется разработать предложения по совершенствованию существующих механизмов поддержки IT-отрасли для использования их в таких проектах.

По словам генерального директора РФРИТ Александра Павлова, фонд будет помогать упаковывать IT-решения в формат ГЧП с заинтересованными регионами и отраслями. "Сейчас создается механизм для этой работы", – процитировали Павлова в пресс-службе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе РФРИТ, на Российской неделе ГЧП состоялась питч-сессия, где эксперты рассмотрели первый пул проектов для включения в акселерационную программу

Росинфра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

VK интегрирует свои сервисы онлайн-коммуникаций в систему "Моя школа"

VK интегрирует свои сервисы онлайн-коммуникаций в систему "Моя школа"

В ОДКБ сообщили о взломе сайта организации

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

В Думе предложили дать иностранцам возможность анонимно покупать цифровую валюту РФ

Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением

Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением

Госорганы РФ будут обязаны завести аккаунты во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Госорганы РФ будут обязаны завести аккаунты во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС

Минцифры откажется от закупки для чиновников смартфонов на отечественной ОС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });