Акселератор IT-проектов в сфере ГЧП запустили в России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд "Сколково" и Национальный центр ГЧП запустили цифровой акселератор IT-проектов в сфере государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба РФРИТ в пятницу.

Акселератор для отбора и подготовки инициатив заработал на базе платформы "Росинфра", оператором которой выступает Национальный центр ГЧП. Создание новой программы предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое заключили РФРИТ, Фонд "Сколково" и Национальный центр ГЧП.

В рамках соглашения будет сформирован центр компетенций по ГЧП в IT-сфере для распространения наиболее эффективных практик в этом направлении, совершенствования бизнес-процессов и повышения квалификации участников рынка. Для работы с инициативами на разных этапах жизненного цикла на платформе "Росинфра" появится единый проектный офис, учитывающий отраслевые особенности проектов и существующие инвестиционные инструменты.

Также планируется разработать предложения по совершенствованию существующих механизмов поддержки IT-отрасли для использования их в таких проектах.

По словам генерального директора РФРИТ Александра Павлова, фонд будет помогать упаковывать IT-решения в формат ГЧП с заинтересованными регионами и отраслями. "Сейчас создается механизм для этой работы", – процитировали Павлова в пресс-службе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе РФРИТ, на Российской неделе ГЧП состоялась питч-сессия, где эксперты рассмотрели первый пул проектов для включения в акселерационную программу