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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Вице-президентом VK по персоналу стала выходец из Тинькофф Банка

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президентаом VK по персоналу стала Надежда Серова, ранее работавшая в АО "Тинькофф Банк" директором по персоналу, сообщила интернет-компания.

В 2015-2018 годах Серова руководила направлением HR в "Яндекс.Маркете".

В VK она будет "курировать HR-направление, совершенствовать бизнес-процессы управления персоналом и внедрять передовой опыт в реализации востребованных образовательных проектов для команды VK".

В новой должности Серова сменила Дмитрия Смыслова, с 2018 года занимавшего в VK пост вице-президента по персоналу и образовательным проектам.

VK Тинькофф банк Надежда Серова Дмитрий Смыслов
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