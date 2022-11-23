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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Эксперимент по регистрации россиян в ЕСИА через мобильное приложение продлили до 2025 г.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дата окончания эксперимента по регистрации граждан РФ в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием мобильного приложения была изменена с 31 декабря 2022 года на 31 марта 2025 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперимент по регистрации граждан в ЕСИА с помощью мобильного приложения начался 27 декабря 2021 года. Его цели - повысить эффективность предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в электронной форме за счет совершенствования способов регистрации в единой системе, а также опробовать новые способы размещения и проверки сведений, которые необходимы для регистрации граждан в единой системе.

Участниками эксперимента являются Минцифры РФ, Минкультуры РФ, МВД, ПФР, граждане могут принять участие на добровольной основе.

ЕСИА - система, обеспечивающая санкционированный доступ участников к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных ИС. Оператор системы - Минцифры РФ.

ЕСИА Минцифры РФ
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