В Oppenheimer ухудшили прогноз продаж iPhone из-за проблем в Китае

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок из-за карантинных ограничений в Китае скажутся на продажах устройств американской Apple Inc. в предрождественский период, полагают эксперты Oppenheimer.

Хотя ковидные меры смягчаются, "более позднее, чем ожидалось, восстановление производственной активности" ограничит продажи iPhone в первом для Apple финквартале, начавшемся 25 сентября, пишут в обзоре аналитики Мартин Ян и Эндрю Норткатт.

Аналитики ухудшили прогноз продаж iPhone на первый финквартал до 76 млн с ожидавшихся ранее 82,5 млн устройств.

"Поскольку месяц назад стало известно о сокращении мощностей по выпуску iPhone, мы понизили наш прогноз продаж на первый финквартал, - сказал Ян. - Мы по-прежнему ожидаем существенного увеличения реализации iPhone во втором финквартале благодаря восполнению предложения, однако за два квартала потерянные продажи составят около 5 млн устройств из-за неудовлетворенного в праздничный период спроса".

"Мы все больше беспокоимся по поводу перспектив спроса на iPhone в 2023 году", - отмечают аналитики.

Эксперты Oppenheimer ухудшили прогноз выручки Apple на 2023 фингод до $399,6 млрд с ожидавшихся ранее $411,7 млрд, прибыли в расчете на акцию - до $6,12 с $6,46.

Они также понизили прогнозную цену акций Apple до $170 со $190, сохранив при этом рекомендацию "выше рынка".

"Наш долгосрочный позитивный прогноз остается неизменным", - отмечается в обзоре.

С начала 2022 года акции Apple подешевели на 18,6% и завершили торги 12 декабря на уровне $144,49.