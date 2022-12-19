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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

В РФ предложен механизм гарантированного спроса на российское ПО за счет якорных заказчиков

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предложило ввести новую меру поддержки разработчиков общесистемного и промышленного программного обеспечения (ПО), которая должна обеспечить гарантированный спрос на российские IT-решения за счет якорных заказчиков и предоставить преференции в госзакупках, сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, реализовывать новую меру поддержки министерство предлагает в рамках утвержденных на прошлой неделе дорожных карт "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение", направленных на импортозамещение IT-решений.

"Мы считаем, что если компания берет на себя обязательство инвестировать в доработку своей платформы, продукта, под требование якорного заказчика, то у заказчиков должно возникать право покупать доработанные продукты без торгов. Таким образом мы упрощаем доступ на рынок для тех компаний, которые инвестируют средства в свои продукты", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Министр отметил, что закупка заказчиком решения в этом случае будет его правом, а не обязательством, Минцифры в этой процедуре будет выступать арбитражом.

Пока такая мера поддержки только рассматривается. Министерство ожидает, что правительство утвердит это предложение в I квартале 2023 года, добавил Шадаев.

Как сообщалось, в новых дорожных картах "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение" утверждены проекты российских компаний-лидеров отраслей экономики, среди которых Объединенная судостроительная корпорация, Группа компаний Калашников, Аэропорт Шереметьево, АО "Трансмашхолдинг", "Русагро", "М-Видео", ПАО "Новатэк", ПАО "Лукойл", ПАО "Северсталь". Проекты включают программные решения по направлениям PLM, САЕ, CAD, MES, SCADA, CRM, ERP, DBMS, OS, GIS, BIM, EDMC и другим.

Как заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, большая часть разработок будет профинансирована за счёт средств компаний.

В свою очередь замглавы Минцифры РФ Максим Паршин уточнял, что реализация проектов продлится до 2025 года, а над некоторыми предстоит работа до 2027 года.

Минцифры РФ
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