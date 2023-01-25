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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Перевод выдачи разрешений в цифровой формат будет проводиться по мере готовности ведомств

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует в 2023 году предоставить бизнесу возможность оформлять 181 новый вид разрешений через портал госуслуг, перевод процесса в цифровой формат будет осуществляться по мере готовности ведомств, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Мы спланировали нашу работу на 2023 год и утвердили перечень видов разрешений, которые будут выведены в текущем году на портал Госуслуг. В перечень вошли более 180 (181 - ИФ) новых видов разрешительной деятельности", - сказал Григоренко в среду в ходе совещания по вопросу оптимизации разрешительной деятельности.

Позже он уточнил журналистам, что процесс будет осуществляться "по мере готовности" ведомств.

Всего сейчас для бизнеса в России действует 54 вида лицензий и более 500 разрешений, ежегодно их выдается более одного миллиона, напомнил на совещании Григоренко. Из них 233 уже переведены в цифровой формат.

Таким образом, неохваченными "цифровизацией" окажутся несколько десятков видов разрешительных документов. По словам Григоренко, они связаны с "правоохраной и обороной". В силу специфики ситуации они пока выведены "за скобки", отметил он.

Также среди исключений оказались разрешения, которые заявителям требуются редко. Таких обращений насчитывается несколько десятков в год, сказал Григоренко, но называть их не стал. "Нам просто экономически нецелесообразно выводить их на портал Госуслуг <...>, проще оставить все как есть", - пояснил он журналистам.

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