WSJ ждет последствий для всего рынка онлайн-рекламы от выделения сервиса Google Ad Manager

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Антимонопольный иск, поданный Министерством юстиции США против Google (структура Alphabet Inc.) на прошлой неделе, может привести к выделению в самостоятельную компанию ее операций в сфере цифровой рекламы.

Это будет иметь серьезные последствия для всего рынка онлайн-рекламы, общий объем которого составляет около $500 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Минюст, обвиняющий Google в монополизации этого рынка, настаивает, чтобы компания отделила сервис Google Ad Manager, включающий в себя операции по размещению рекламы на сайтах и в приложениях, а также рекламную биржу. В 2021 году выручка сервиса составила $31,7 млрд.

Если суд удовлетворит требования Минюста и обяжет Google разделить компанию, стоимость самостоятельного рекламного бизнеса может составить десятки миллиардов долларов, считают отраслевые эксперты.

Продать эти активы будет трудно, поскольку потенциальные покупатели, которые могли бы позволить себе такое приобретение - от Microsoft Corp. до Comcast Corp., вероятно, не смогут получить одобрение антимонопольных регуляторов, отмечают источники WSJ.

Таким образом, выделение рекламных операций Google в самостоятельную компанию является более вероятным, чем их продажа. Причем новая компания может стать активным покупателем небольших представителей сферы онлайн-рекламы, которых на рынке достаточно много, говорят эксперты.

"Это должен быть бизнес, жизнеспособный сам по себе, и он, скорее всего, будет приобретателем, чем приобретаемым", - отмечает главный исполнительный директор компании сферы маркетинговых технологий Simulmedia Inc. Дейв Морган.

Рекламный сервис Google используется 90% крупных издателей, в то время как рекламная биржа имеет долю рынка более чем в 50%, свидетельствуют данные Минюста.

В иске, к которому присоединились восемь штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, говорится, что Google злоупотребляет своей позицией ведущего игрока в сфере рекламы для сайтов и мобильных приложений. Утверждается, что действия компании наносят ущерб разработчикам и рекламодателям, которые пытаются продвигать конкурирующие продукты.

Разделение операций позволило бы участникам рынка пользоваться сервисами конкурентов компании без опасений, что выход за пределы экосистемы Google нанесет ущерб их бизнесу, отмечают отраслевые эксперты.

Google отрицает обвинения в монополизации рынка цифровой рекламы и привлекла ряд ведущих юристов для противодействия обвинениям Минюста, отмечает WSJ.

Это дело может растянуться надолго, и решение о потенциальном разделении компании может быть принято лишь через несколько лет, если Google не договорится с Минюстом.