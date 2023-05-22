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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Грозном пройдут международные соревнования по спортивному программированию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Грозном с 24 по 28 мая состоятся первые международные соревнования по спортивному программированию "Код Мира", организованные Федерацией спортивного программирования, сообщает в понедельник Минспорта РФ.

На соревнования приедут более 300 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Мали, Омана, Узбекистана, Южной Осетии, Палестины, Египта. Они будут состязаться в алгоритмическом и продуктовом программировании Также в программе будут турниры по компьютерному спорту и дрон-рейсингу.

"Уверены, что это начало большой истории, и скоро спортивное программирование станет национальным интеллектуальным и одним из, если не самым массовым видом спорта в России. Уже сегодня Федерация спортивного программирования представлена в 87 регионах страны, и движение с каждым днем набирает темп", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ, президента Федерации спортивного программирования Максима Паршина.

Как сообщается на сайте турнира, призовой фонд составит 3,5 млн рублей.

Минспорта РФ Минцифры РФ
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