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SoftBank развернет сеть ЦОДов с суперчипами Nvidia для ИИ- и 6G-приложений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американская технологическая Nvidia Corp. и японский конгломерат SoftBank Group работают над платформой для приложений на базе генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) и технологий 5G/6G, сообщила Nvidia.

SoftBank планирует использовать платформу на суперчипах GH200 от Nvidia в новых центрах обработки данных (ЦОДы) в Японии. Ожидается, что она поможет повысить производительность и масштабируемость разворачиваемых в ЦОДах приложений, а также снизить потребление энергии.

Кроме того, японская компания изучает возможность создания 5G-приложений для беспилотных автомобилей, дополненной и виртуальной реальности и распознавания визуальных объектов ("компьютерного зрения").

Nvidia также объявила о сотрудничестве с британским рекламным концерном WPP. Партнеры создадут платформу на базе генеративного ИИ, которая объединит продукты других компаний, включая Adobe Inc., и позволит ускорить создание трехмерного рекламного контента.

Adobe Nvidia SoftBank Япония WPP США
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