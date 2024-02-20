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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

В Иннополисе ввели экспериментальный правовой режим по эксплуатации БАС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России установило в городе Иннополисе (Татарстан) экспериментальный правовой режим эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС), соответствующее постановление от 17 февраля размещено на портале официального опубликования правовых актов.

В рамках нового экспериментального режима в Иннополисе будет создан новый вид транспортного сервиса с применением беспилотников и распределенной сети дронопортов, дополняющий существующую схему выполнения авиационных работ и доставки грузов, сообщила пресс-служба правительства Татарстана.

"Вместе с этим станут возможными другие востребованные сервисы - выполнение аэрофотосъемочных работ и обследование трубопроводов, линий электропередачи и других инфраструктурных объектов. При этом будут применяться технологии работы с большими данными, производственные технологии в области управления производством, технологии робототехники и сенсорики, а также технологии беспроводной связи в области защищенных телекоммуникаций", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что "Почта России" и компания "Русдронопорт", резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис", в июне 2023 года подписали соглашение о тестировании доставки посылок с помощью беспилотников до дронопортов - почтоматов, в которые беспилотники могут загружать посылки.

В середине февраля пресс-служба ОЭЗ "Иннополис" сообщила, что "Русдронопорт" запускает первое в России серийное производство дронопортов, включающее линейку роботизированных станций базирования беспилотников под разные задачи и потребности.

По данным ОЭЗ, текущие мощности "Русдронопорта" позволяют предприятию "ежеквартально выпускать десятки систем".

Иннополис Почта России Татарстан Русдронопорт
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