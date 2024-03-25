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Суд в Испании решил не блокировать мессенджер Telegram в стране

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти Испании не будут блокировать мессенджер Telegram, соответствующее решение принял испанский судья Сантьяго Педрас, сообщают в понедельник испанские СМИ.

По их данным, судья принял такое решение до того момента, пока не станут известны возможные последствия этой меры. Другие испанские эксперты в сфере юриспруденции также назвали эту меру чрезмерной, хотя и признали, что через этот мессенджер происходит незаконный обмен материалами, на которые распространяются законы об охране авторского права.

О возможности блокировки Telegram в Испании стало известно в конце прошлой недели после того, как ряд медиаструктур заявил, что пользователи мессенджера нарушают авторские права. Они призвали провайдеров блокировать работу Telegram с начала этой недели.

Telegram Испания
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