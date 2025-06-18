Глава "Роснедр" назвал "полем геологической битвы" изучение Енисей-Хатангского прогиба

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Геологическое изучение Енисей-Хатангского прогиба - чрезвычайно важная веха в развитии нефтегазовой отрасли России. Таким мнением поделился руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов в интервью "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ-2025.

"То, что происходит в Енисей-Хатангском прогибе, на севере Красноярского края, это настоящее поле геологической битвы. И не в том плане, что там много лицензиатов, нефтегазовых компаний, которые будут бороться за ресурсы. А в том плане, что именно здесь разворачиваются основные геологические события современной России", - сказал он.

Он напомнил о полученном в апреле притоке легкой нефти на параметрической скважине Новоякимовская-1 в центральной части Енисей-Хатангского прогиба.

"При ее бурении не ставилась задача получить нефть, это параметрическая скважина, нацеленная на изучение коллекторских свойств недр, особенностей региональной геологии, сейсмических профилей. Факт притока нефти из параметрической скважины дает большие надежды на перспективы нефтегазоносности севера Красноярского края", - подчеркнул Казанов.

Также глава Роснедр отметил значение проекта "Роснефти" "Восток Ойл": "Самый крупный геологоразведочный проект в стране и, я думаю, во всем мире. Осталось разобраться с местной сырьевой базой. Для "Восток Ойла" она частично существует на базе Ванкорского кластера, планируется к вводу Пайяхское месторождение. Потенциальные перспективы севера Красноярского края оценены как высокие, около 5 млрд тонн условного топлива. Реализуются они или нет, я не стал бы рассказывать, даже если бы знал оперативные результаты геологоразведочных работ. Давайте подождем доведения проекта "Восток Ойл" до определенной стадии и дождемся заявления компании".

Казанов затронул также тему изучения полуостровов-соседей Таймыра - Гыданского и Ямальского: "Коэффициент успешности скважин в этих регионах очень высок 0,75 -0,80. Другое дело, что это уже разведка в пределах ранее выявленных месторождений. К осложняющим факторам здесь можно отнести сложное геологическое строение, глубокое залегание продуктивных горизонтов - более четырех километров, как следствие - высокие температуры и давление в пластах".

При этом смещение фокуса на новые нефтегазовые провинции не должно приводить к "забрасыванию" традиционных регионов добычи, убежден глава Роснедр.

"В старых регионах нефтедобычи надо продолжать работать, здесь не только инфраструктура, но и накопленный экологический ущерб, и нужно извлекать все возможные запасы, раз уж мы когда-то начали здесь работу. Это первый принцип рационального недропользования. (...) У государства трехстадийная стратегия: регионы текущей добычи обеспечивают ее сегодняшний уровень, новые нефтегазовые провинции станут следующими этапами развития, а совсем новые регионы - как север Якутии или шельф - это отдаленная перспектива, она тоже должна обеспечиваться", - пояснил он.

