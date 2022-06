Первый сезон петербургской ярмарки искусств "1703" открыли в дни ПМЭФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Первый сезон Санкт-Петербургской ярмарки искусств "1703" открыли в Центральном выставочном зале "Манеж" в "нулевой" день Петербургского международного экономического форума, передал корреспондент "Интерфакса" в среду.

Проект призван поддержать художников и галереи искусства, содействовать развитию института коллекционирования в России.

"Как любое настоящее искусство, современное искусство ведет к диалогу, на мой взгляд, не только с современниками, но и с будущими поколениями. Это поиск и нового визуального языка, и новых сущностей, построение своеобразного диалога с будущими поколениями. Конечно, мне хочется поблагодарить тех, кто поддерживает этот диалог", - сказал директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара на торжественной церемонии открытия.

Он перечислил ПАО "Газпром", правительство Петербурга, комитет по культуре, Фонд культурных инициатив, при поддержке которых создавалась ярмарка, а также галереи, предоставившие для нее свои коллекции.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер со своей стороны указал на символизм открытия ярмарки современного искусства в год, когда страна празднует 350-летие со дня рождения первого российского императора, основателя Петербурга Петра I.

"1703 год - год образования Санкт-Петербурга, год образования новой имперской столицы России. (...) Я уверен, что те люди, которые с горящими сердцами, пылающими яркими глазами делают эту ярмарку, будут нести и дальше в будущее лучшие традиции нашего русского искусства", - сказал Миллер.

Он рассчитывает, что ярмарка станет традиционной и знаковой для Петербурга и получит широкую известность.

Губернатор Александр Беглов также надеется на долгую жизнь проекта. "Хотел бы пожелать этому успешному проекту долголетия - столько же лет, сколько исполнилось нашему городу", - сказал он.

В дни ярмарки в Манеже будут работать три секции - "Галереи", "Коллекции" и "Цифровое искусство".

Секция "Галереи" объединила как давно существующие, так и молодые художественные галереи Петербурга, Москвы и других городов России. Здесь представят работы современных художников, которые можно приобрести.

В некоммерческой секции "Коллекции" петербургские галереи покажут произведения из частных собраний. Среди них - специальный выставочный проект To Be With Art под кураторством основателя Marina Gisich Gallery Марины Гисич со знаковыми произведениями из ее личной коллекции и работами современных художников из собраний игроков футбольного клуба "Зенит" разных лет: Константина Зырянова, Вячеслава Малафеева, Сергея Семака, Игоря Смольникова, Олега Шатова и Александра Ерохина.

В секции также можно увидеть проект "Одиннадцать" от KGallery, приуроченный к пятидесятилетнему юбилею первой совместной выставки участников ленинградской группы художников "Одиннадцать" из коллекции галереи.

В секции "Цифровое искусство" ждут цифровые произведения и арт-объекты, сопровождающиеся NFT-токенами. Экспозиционно-ярмарочную часть программы дополняет лекторий от школы Masters - образовательного проекта в сфере искусства, который подготовил для гостей экспозиции цикл дискуссий и лекций от ведущих специалистов в сфере искусства, кураторов и галеристов о перспективных молодых художниках, будущем галерейного бизнеса, секретах коллекционирования и тенденциях в цифровом и NFT-искусстве.

Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703" включена в официальную культурную программу ПМЭФ-2022. Ярмарка будет открыта до 19 июня.