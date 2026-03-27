Посол Ирана: в результате необъявленной войны идет уничтожение энергетической инфраструктуры и объектов культурного наследия Ирана

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал в интервью "Интерфаксу" о нанесенном Республике ущербе в результате американо-израильской операции.

- Господин Посол, есть ли уже данные по потерям среди мирного населения с начала американо-израильских атак на Иран?

- По состоянию на 26 марта 2026 года у нас имеются следующие данные: среди гражданского населения погибли 1550 человек, более 22000 получили ранения. Большинство погибших (636 человек, что составляет 30% всех потерь) в Тегеране, - это усиливает гипотезу о применении вооружений с большим поражающим эффектом в жилых районах.

Среди погибших 226 женщин и 210 детей, включая 13 детей младше 5 лет. Это нарушает Конвенцию о правах ребенка и императивных нормах международного права в области защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах.

Также фиксируем структурное разрушение элит Республики: убиты 42 университетских преподавателя, разрушены 53 высших учебных заведения, атакованы 644 школы (включая трагедию в начальной школе Шаджра-Тайба, где погибли 170 детей). В соответствии со статьей 8 Римского устава данные действия подпадают под военные преступления.

- Каков к настоящему моменту урон, нанесенный инфраструктуре Ирана?

- Зафиксированы удары в 30 провинциях и 236 районах, - это указывает на наличие масштабной стратегии, направленной на паралич городской жизни и разрушение социального порядка. Наблюдается широкое нацеливание на гражданские объекты: поражены более 85 тыс. гражданских строений, что превышает военные необходимости и свидетельствует о систематическом нарушении права на гражданскую безопасность.

Уничтожены более 64 тыс. жилых строений, из которых более 25 тыс. сосредоточены в провинции Тегеран.

Нанесен ущерб более чем 19 тыс. торговых и сервисных объектов, что подтверждает целенаправленность атак с целью создать кризис и парализовать экономическую деятельность.

В Тегеране в результате тяжелых атак также повреждены 349 объектов, что, по нашим оценкам, свидетельствует о попытках децентрализировать безопасность столицы и создать сложности в работе государственных учреждений.

- Как обстоит ситуация в сфере здравоохранения? Насколько происходящее влияет на возможность оказания помощи пострадавшим?

- Прямые целенаправленные атаки на санитарно-медицинскую инфраструктуру грубо нарушают статьи 18 и 19 Четвёртой Женевской конвенции и её доппротоколов, направленных на защиту медицинских учреждений.

Мы фиксируем систематическое лишение гражданских лиц их прав на доступ к жизненно необходимым услугам. В частности, зафиксировано 300 случаев нападений на объекты здравоохранения, включая 159 медицинских центров и 30 специализированных лечебных учреждений, а также 17 отделений Красного Креста, что демонстрирует игнорирование "принципа пропорциональности" и гуманитарных нужд. Свидетельства, полученные от нескольких десятков работников медицинских учреждений во время этих атак, указывают на нарушение неприкосновенности медицинского персонала в вооружённых конфликтах.

Также зафиксировано целенаправленное нападение на 47 пунктов скорой помощи и уничтожение 48 автомобилей спасателей и 46 карет скорой помощи. Это указывает на стремление парализовать цепочку спасательных операций. Эти действия, согласно статье 8 Римского статута квалифицируются как военное преступление, так как являются сознательным препятствованием предоставлению гуманитарной и медицинской помощи.

- В последнее время также сообщалось о нанесении ударов по объектам культурного наследия.

- Да, все верно. Зафиксировано 120 случаев преднамеренных нападений на исторические и цивилизационные памятники Ирана, что грубо нарушает Гаагскую конвенцию 1954 года и ее дополнительные протоколы. Эти действия, нацеленные на коллективную идентичность человечества, классифицируются как военные преступления в соответствии с Римским Статутом и влекут индивидуальную уголовную ответственность как для лиц, отдавших приказы, так и для их исполнителей.

- Как пострадала экология?

-Что касается экологических разрушений, отмечаем преднамеренное уничтожение нефтяных резервуаров, энергетической инфраструктуры и ядерных объектов, приведшее к широкомасштабному загрязнению в мегаполисах.

Считаем, что это не только сопутствующий военный ущерб, но также, что это делается с целью создания устойчивой экологической катастрофы. Эти действия соответствуют порогу ущерба, указанному в статье 55 Первого дополнительного протокола (1977) (широкий, длительный и серьезный ущерб), и рассматриваются как яркий пример экоцида.

С учетом последних изменений в доктрине международного права, такие преднамеренные разрушения экосистемы представляют собой угрозу международному миру и безопасности и нарушение права на здоровую окружающую среду для нынешних и будущих поколений.

Наши статистические данные подтверждают грубое нарушение Четвертой Женевской конвенции и Первого дополнительного протокола, а также совершение военных преступлений в широких масштабах. Распределение атак демонстрирует, что указанные военные действия, превышают пределы "военной необходимости"; сознательно игнорируются принципы "разграничения" и "соразмерности" между военными и гражданскими объектами, а также проявляется халатность в принятии мер предосторожности; целенаправленно уничтожаются элементы гражданской экосистемы и разрушаются предметы культурного и исторического наследия. Эти действия влекут международную ответственность для виновных государств (США и режима Израиля) и требуют восстановления прежнего положения, компенсации ущерба и гарантий недопущения повторения.

В конечном счете, Исламская Республика Иран, подчеркивая своё законное право, считает агрессоров и их покровителей прямыми ответственными за правовые последствия и последствия в сфере безопасности этих военных авантюр.