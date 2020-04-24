Алексей Семенов: развитие образования будет идти намного быстрее

Академик РАН и РАО рассказал, как реформируется система школьного образования в условиях самоизоляции

Алексей Семенов Фото: Александр Шалгин/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 затронула практически все сферы жизни. Не стала исключением и система образования. Одним из способов сдерживания развития инфекции стала социальная изоляция, которая потребовала в свою очередь изменения режима работы образовательных организаций и вызвала необходимость полного реформирования технологической составляющей процесса учебы. О том, как реформируется система школьного образования, наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с Алексеем Семеновым, членом двух российских государственных академий, РАН и Российской академии образования.

Что показал кризис?

- Так что показал кризис?

- Кризис заставил нас перейти от слов и пожеланий к делу: мы давно и много говорили о пользе цифровой технологии в системе образования, но двигались к этому медленно.

Цифровая трансформация образования, в том числе и школ, стала необходимостью. И цифровая атмосфера – это не только наличие компьютера. Речь идет и об изменении мышления, и даже об отказе от многих привычек: надо быстрее принимать решения, не бояться рисков. Есть вечные качества человека, как-то: коммуникабельность, ответственность, организованность и т.д. Большая часть этих навыков для людей были существенными всегда. Но сегодня они стали важными для массы людей, именно для массы, а не для принцев, "капитанов" политики и бизнеса. Из жизни уходит рутина. Изменения в жизни и работе стали постоянными. К примеру, раньше сотнями лет шили сапоги одним и тем же инструментом из одного и того же материала: отец передавал свое ремесло сыну, сын – своему сыну и так далее. Это отошло в прошлое. Уже во второй половине двадцатого века существенные изменения начали происходить на протяжении одного поколения: человек жил не в том мире, в котором родился. Возникло явление "шока будущего". В XXI века изменения стали столь быстрыми, что мы не успеваем их понять, они сменяются уже следующими изменениями. Это – "шок настоящего". Мы должны стать "пре-адаптивными", готовыми к непредвиденным, неожиданным изменениям.

Всего лишь тридцать лет назад началось распространение сотовых телефонов и интернета, радикально изменивших нашу цивилизацию. В течение последнего десятилетия мы получили перевод текста с одного языка на другой приличного качества, сегодня начинается использование автоматических переводчиков устной речи. Компьютер может решать любые алгебраические уравнения, не только школьные. Подавляющее большинство текстов в мире пишется на компьютере, который может исправлять ваши грамматические ошибки.

Всем этим элементам современной цифровой цивилизации мы не учим в школе. Более того, школа враждебна к ним, она запрещает использование всех этих цифровых ресурсов. Мы не используем даже самые элементарные и примитивные возможности цифровых технологий. Вот пример: на ЕГЭ по иностранному языку перед каждым ребенком стоит компьютер, одно из заданий – написать эссе из 200 слов. Сегодня ученик должен от руки написать это эссе на бумаге, потом эту работу берут экзаменаторы, сканируют, шлют в Москву, оттуда обратно. Эксперты проверяют. Но ведь это все можно написать на экране! Компьютер сам посчитает количество слов. Легко исправить ошибку, добавить дополнительный аргумент, сократить текст, когда "не влезаешь" в эти 200 слов.

Конечно, в русском языке – то же самое. До начавшейся эпидемии 95% сочинений в школе ученики писали в тетрадках, приносили их в школу к очередному уроку, учительница их собирала, проверяла, раздавала детям на следующем уроке, когда дети уже забыли, о чем и что они писали. Если бы они сдавали сочинения в цифровом формате, то уже на следующее утро учительница могла бы с ними обсудить их находки, типичные ошибки и т.д.

А смысл?

- Но если компьютер может обеспечить грамотное письмо, какой смыл в контрольных работах "на грамотность"? Может это время посвятить чему- то другому?

- Смысл в контрольных работах на написание "стеклянный, оловянный, деревянный", "гнать, дышать, держать, зависеть" и т.д. очень маленький. Почти никакой. И то, что именно эти работы, а не умение выразить свою мысль письменно и устно (что тоже очень важно), занимают дорогое время у ученика и у учителя – это преступление.

Еще пример: на цифровой ленте времени ты размещаешь историю свой семьи – фронтовое письмо прадеда, свадебную фотографию двоюродной прабабушки и ее устный рассказ о самом раннем воспоминании ее жизни. Это – твоя личная история, которая становится частью истории города, народа и человечества. Различные применения цифровых технологий есть в разных школьных предметах, как и в разных сторонах нашей "взрослой" жизни. Но школа враждебна по отношению практически ко всем этим технологиям. Мы не лишаем ребенка его цифровых прав, но всякое ограничение в правах должно быть очень серьезно обосновано, или оно незаконно.

Цифровые технологии – часть повседневной жизни каждого человека, в том числе школьника: твое поведение можно зафиксировать на компьютере, и он будет подталкивать тебя, когда нужно пообедать, а когда – поужинать. Твой персональный гаджет-советчик отсоветует заходить на эту тусовку и т.п.

А аргумент про деньги, не забыли?

- Не во всех семьях есть возможность приобрести ребенку компьютер, и не у всех школ.

- Да, есть такой аргумент, вернее был. Почему был? Потому что он становится все менее и менее значимым. Когда компьютер только появлялся в стране, его стоимость равнялась зарплате учителя за два года, а сегодня его стоимость равна двухнедельной зарплате, или еще меньше. Бумажные учебники для детей стоят куда дороже, чем обычный планшет, который тебе дают за две тысячи рублей. Мобильных телефонов в стране больше, чем жителей. Проблема не в этом, проблема в людях.

Я не говорю, что нет проблем с оснащением школы оборудованием. К сожалению, у школ проблем хватает: и ремонт крыши, и забота о школьных автобусах и зарплата учителей... Все это есть. Мы не поддерживаем ни зарплату учителя на должном уровне, ни цифровое оснащение школы планшетами. Но если мы не будем решать все эти проблемы, я подчеркиваю – все, то мы не сможем конкурировать в цифровом качестве жизни: в умении писать, говорить грамотно, моделировать реальность, принимать решения.

- Мы после "удаленки" сразу будем переходить на онлайн образование? А учителя готовы?

- Я надеюсь, что во время "удаленки" учителя, дети, и родители серьезно повысят свою квалификацию во всех видах используемой технологии. Например, сочинение будут писать на компьютере, а не ручкой на бумажке, как это было до первого января. Постепенно писание на бумаге станет очевидным абсурдом и кошмаром.

Написанное на компьютере сочинение вызывает обратную связь от учителя к ученику, рекомендации от учителя по доработке сочинения, доработку, посылку учителю, если надо – отметку, получение замечаний и их учет.

- Это все происходит на уроке в школе, не дома?

- Можно и на уроке, и дома, в этом все дело! Ребенок получил задание написать сочинение. И выполнил его дома. Учитель может еще до следующего занятия проанализировать все работы, выделить красивые идеи, обобщить основные ошибки, обсудить все это на следующем уроке и перейти затем к новой теме.

Зачем нужна школа?

- А контакта преподавателя с учеником, личного контакта, у учеников больше не будет?

- События могут развиваться по-разному. Но главный вопрос останется: зачем нужна школа? Если идет процесс дистанционного обучения, то зачем вам нужно это железобетонное здание? Его необходимо еще и ремонтировать, и технически содержать, и т.д. То, о чем мы говорили сейчас - это очевидные вещи, но также очевидно, что они не делаются. А вот зачем нужна школа, не здание, а школа – это вопрос более сложный. Попробуем ответить.

Во-первых, важен школьный распорядок. В девять утра звонок и так далее. Но это достигается и при дистанционном обучении. Родители не отправляют детей в школу, усаживают детей не за парты, а за домашние столики и так далее. Другой вопрос: в классе дети видят друг друга, они ощущают друг друга. Учительница тоже общается лично с детьми, как-то воодушевляя их на "покорение знаний". Но все это, конечно, может происходить и в дистанционной среде. Если где-то содержать школу очень дорого, то нужно ли ее оставлять? Не забудем, что нужно еще и содержать школьный автобус. Вы хорошо знаете, что количество школ с девяностых годов и по сегодняшний день резко уменьшилось: сейчас их насчитывается около сорок тысяч, а было порядка шестидесяти. Какие школы были закрыты? Те, которые экономически были безумно невыгодны. В этом серьезная проблема: мы школу в селе закрыли, село начинает вымирать намного быстрее. Автобусы мы пустили по тому, что называется у нас дорога, что в общемировом смысле дорогой и назвать нельзя!

- Это скорее можно назвать "направлением", а не дорогой.

- Совершенно правильно. И вот в такой школе осталось 12 детей (а то и 5). Их надо перевести на дистанционное обучение, ведь те учителя, которые с ними работают в школе, должны работать дистанционно и с детьми из других деревень. А к этим 12 ученикам подключаются другие учителя из других школ. И дети при этом не исчезают из своего села. Они получают полноценное образование. Если купить этому ребенку хороший компьютер, обеспечить ему нормальный интернет, это будет несравнимо дешевле, чем поддержание школьного здания. Мы закрывали маленькие школы, но сегодня мы уже можем организовать полноценное образование, применяя дистанционные технологии.

- Я с вами полностью согласен, когда речь идет о маленьких школах, к тому же удаленных от учеников.

- Большинство школ, которые экономически осмысленны или просто сводят концы с концами, и так поняли, что есть такая возможность. Вот пример: ребенок заболел, не может ходить в школу. Не беда, можно учиться дома. Если ребенок хочет ходить на занятия в кружок, то он и родители могут решить, а надо ли ему ехать на противоположный конец города, или лучше учиться дистанционно? Консультации тоже можно получать дистанционно. Учителю не надо сидеть в школе до шести и более часов, а можно прийти домой к своему ребенку и оттуда дать консультацию отстающим.

И все-таки...?

- Но я, все- таки, хочу выяснить: нужны ли классы, нужны ли непосредственные контакты учителя и ребенка.? Я исхожу из опыта своего обучения. До сих пор помню преподавателей, с которыми было интересно учиться. Потом я понял, что шел не только процесс набора знаний, но и воспитательный! Да, были и такие преподаватели, которые приходили, извините, оттарабанивали свой предмет, мы сдавали экзамены, но было не интересно с ними. Это не похоже на процесс дистанционного образования?

- Я понимаю вопрос и стараюсь на него точно ответить: человеческая привычка и инертность – очень мощный фактор. Для человека могут быть очень важны воспоминания о его школе и учителе. В цифровом мире они преобразуются и останутся.

- И все таки, как будет проходить воспитательный процесс: без контакта учителя и ученика? И как быть тем семьям, которые утром рано уходят на работу, оставляя десяти-пятнадцатилетнего ребенка одного у компьютера?

- Отвечу на первый вопрос, хотя может быть вам ответ покажется не серьезным: как можно всыпать ремня или шлепнуть указкой, если плохо себя ведет и учится? Такой воспитательный процесс во многом будет разрушен, хотя телесные наказания и не приветствуются.

Но и безо всякой "удаленки" может быть, что во время самостоятельной работы учительница за столом вяжет. Существенно ли, что все собрались в одном классе? Идет ли воспитательный процесс?

Но если говорить серьезнее, то надо признать, что у нас возникают совершенно новые воспитательные проблемы. Например, есть кибербуллинг, когда ребенка дразнят, издеваются над в интернете. Добавим доступ к порнографии, а можно познакомиться в интернете и вместо симпатичной девушки встретишь бандита.

- И все-таки, классные занятия в школах нужны?

- Говорят, что по интернету каждый может учиться, где угодно и чему угодно. Но и из книги можно было получать какие угодно знания. И сколько людей в нашем окружении выучилось по книгам?

А в школе? Ты ждешь после школы девочку, которую хочешь проводить до дома. И все эти психологические и моральные вопросы должны быть исследованы. Задачи обучения и воспитания останутся, останется проблема социума. Как только все вернутся после карантина на свои рабочие места, все эти проблемы возникнут вновь. Каждая школа станет оптимизировать трудозатраты и будет выбирать те или иные форматы обучения. И развитие образования будет идти намного быстрее, чем шло до этого, причем во всех странах. Те изменения, которые раньше не завершались за десятилетия, пройдут за годы.

Нам сейчас приходится переосмысливать всю проблематику образования. Российский фонд фундаментальных исследований начал программу "Цифровая трансформация российской школы", в которой участвует более 60 коллективов из 15 регионов России. Мы надеемся, что в рамках этой программы нам удастся многое выяснить.