Алексей Зенков: ускоренная цифровизация стала проверкой на прочность образовательной системы

Научный сотрудник ИМЭМО РАН рассказал о мировом опыте развития образовательных структур в условиях пандемии

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Зенков Фото из личного архива

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса затронула большинство стран мира, меняя привычное положение вещей и, в частности, внося значительные корректировки в процесс образования. Специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов поговорил с научным сотрудником ИМЭМО РАН Алексеем Зенковым о мировом опыте развития образовательных структур в условиях пандемии.

Мир тоже ищет?

- Безусловно, что ни в одной стране мира не ожидали такого развития событий. В результате пандемии более 1,5 миллиардов учащихся по всему миру, а это более 90 процентов от общего числа обучающихся, оказались отрезаны от своих школ и университетов. В этих условиях государственные власти, руководители учебных заведений, преподаватели, а также сами обучающиеся и их родители спешно осваивают новые формы удаленного обучения.

Недавние споры специалистов о путях применения цифровых технологий в системе образования перешли в практическую плоскость: понадобилось, притом срочно, ответить на вопрос: какой путь выбрать для развития системы образования в сложившихся условиях? Фактически, на повестке дня во всех странах мира обсуждались два варианта выхода из ситуации: попытаться перевести образовательные процессы в онлайн-среду или поставить обучение, образно говоря, "на паузу", временно прекратив деятельность до окончания пандемии.

Естественно, что путь приостановки обучения до конца заболевания не был принят. Но тогда оказалось, что все страны, которые решили перейти на онлайн-обучение, столкнулись со схожими проблемами. Это серьезные различия в доступности каналов связи, нехватка оборудования и высокая стоимость телекоммуникационных услуг. Следует отметить, что такие различия встречаются даже внутри одной страны и в значительной степени характеризуют состояние так называемого цифрового неравенства.

Тем не менее, сейчас уже можно выделить несколько направлений, по которым развивается образование в системе дистанцирования. В тех странах, где в практику обучения еще раньше начали вводить методы онлайн, их стали успешно развивать, помог накопленный опыт. Ко второму направлению можно отнести организацию образовательных передач по теле и радиоканалам.

- Но во всех странах развиты и государственные и частные компании. Если одним можно дать разнарядку на показ учебных программ, то как быть с частными?

- Это так, но в странах Европы власти даже на региональном уровне смогли договориться о выделении части эфира для трансляции учебных программ. В основном, конечно, речь идет о школьных программах. В странах, где отсутствуют телевизионные возможности, используются радио каналы. Но при этой кажущейся простоте решения вопроса, проявились и другие немаловажные проблемы, лежащие порой в бытовой плоскости. Например, в многодетных семьях на несколько учеников есть только один компьютер или телевизор или смартфон. В таком случае обеспечить всем одномоментно доступ к учебным программам невозможно.

Но и здесь предпринимаются попытки выхода из складывающихся затруднений: в районе или на улице открываются дополнительные точки подключения к интернету, наиболее уязвимые семьи снабжаются школьными компьютерами, карточками для смартфонов с предоплаченными услугами связи, обеспечивается доступ к необходимым электронным ресурсам. Во многих странах занятия стали проводить с помощью популярных социальных сетей и уже привычных web-сервисов. Таким образом, из развлекательных они отчасти превратились в образовательные. Наконец, там, где совсем нет возможности обеспечить какое-то дистанционное взаимодействие с учениками, тиражируют копии учебных материалов и с определенной периодичностью обеспечивают их доставку в семьи через школы или волонтерские организации. Надо сказать, что за последний месяц во многих странах в этой связи отмечается достаточно резкое повышение спроса на учебные материалы в цифровом формате.

- Мы говорили о развитии процесса обучения. Но при дистанционной системе возникает проблема разрыва социальных связей: между учеником и преподавателем, между самими детьми.

- На мой взгляд этот разрыв сказывается и на воспитательном процессе и вообще на развитии ребенка, их последствия могут оказаться достаточно драматичными. Мало того, что в условиях изоляции отсутствуют привычные и столь необходимые детям непосредственные контакты, но происходит и определена подмена социальных ролей. Участниками образовательного процесса невольно становятся и родители, и все члены семьи. Есть задания, школьные задания, для выполнения которых необходимо произвести определенные манипуляции, как то - сфотографировать, записать на видео, отредактировать материал и т.п. Но далеко не каждый родитель владеет этими цифровыми навыками, обладает достаточными для этого компетенциями. Кроме того, родители порой вынуждены выступать и в роли учителей, помогая ребенку делать домашние задания, доля которых в условиях социального дистанцирования зачастую резко увеличивается. Добавим, что у самих сверстников ощутимо сокращается время на внутренние контакты. А они необходимы, потому что ребенок познает себя в общении и сравнении с другими. Эти факторы невозможно игнорировать.

Таким образом, ускоренная цифровизация становится своего рода проверкой на прочность преподавателей, учебных заведений и всей национальной образовательной системы страны, и что самое важное – способности человечества к кооперации в условиях больших вызовов. Пока совершенно не ясно, какой опыт из этой вынужденной стремительной цифровизации удастся вынести всем, кто столкнулся с новой социальной реальностью. Ясно одно, что сейчас во всех странах будут искать ответы на вроде бы простые вопросы: что составляет сердцевину современного образования, какие задачи должны в новых условиях ставиться перед ним, и может быть самое главное – так ли необходима его тотальная трансформация в цифру?