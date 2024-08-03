Замдиректора ИМЭМО РАН: В Китае пришло время менять модель роста

Александр Ломанов рассказал об экономической стратегии КНР

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Закончившийся недавно третий пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва остается в центре внимания экспертов и прессы во всем мире. Это вполне понятно, так как решения партийного форума определят путь развития Китая на ближайшее десятилетие.

Некоторые важные положения принятого документа обсуждает исследователь современного Китая, заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН профессор Александр Ломанов с нашим специальным корреспондентом Вячеславом Тереховым.

Первая часть беседы посвящена проблеме изменения экономической системы Китая.

"Дорожная карта" 2.0: жить как раньше уже нельзя!

- При внимательном чтении материалов пленума складывается впечатление, что это "дорожная карта" развития страны на ближайшее десятилетие с более детализированными направлениями на ближайшие пять лет. Вы согласны с таким определением?

- Сказано абсолютно точно. Я бы охарактеризовал постановление пленума как обновленный, более продвинутый вариант стратегии китайских реформ. Это созданная под руководством Си Цзиньпина "дорожная карта" развития версии 2.0. Предыдущий вариант был сформирован в прошлом десятилетии, его ключевым символическим ориентиром стало превращение Китая в современное развитое государство к 2049 году к 100-летнему юбилею создания КНР.

Теперь идет процесс уточнения промежуточных целей, выстраивания их последовательности. До середины столетия слишком далеко, впереди еще четверть века. Четко распланировать мероприятия на весь этот срок очень трудно, практически невозможно. Поэтому китайское руководство добавило в свой план 2035-й год как рубеж завершения в целом модернизации страны. На пленуме появился еще один ориентир — это 2029 год, намного более близкий к нам по времени, когда намечено выполнить основные решения в области экономических реформ.

Фундаментом стало признание того, что прежний путь развития больше не может обеспечить устойчивый рост китайской экономики. Дешевых и одновременно квалифицированных рабочих в Китае больше нет, зарплаты заметно выросли. Доступных недорогих природных ресурсов также становится все меньше. Поставки на западные рынки несложных потребительских товаров уже не могут служить надежным источником прибыли, в этой нише у Китая много конкурентов из развивающихся стран.

Исчерпание возможностей старой модели роста стало заметным уже в середине прошлого десятилетия. Политика Запада, в особенности введенные Трампом в бытность его президентом антикитайские торговые ограничения, ускорили темп перемен. Разрушаются международные производственные и сбытовые цепочки с китайским участием. Запад все более активно блокирует доступ Китая к своим передовым технологиям.

В итоге внутри страны сокращаются ряды дешевых производителей, а за ее пределами остается все меньше надежных импортеров и технологических партнеров. Единственным направлением движения вперед выступает повышение качества рабочей силы, развитие образования и науки, поддержка инновационных разработок. Китай стремится обновить производственную базу и обрести суверенитет по ключевым технологиям, которые ныне находятся в руках Запада.

Назад к пятилеткам?

- Детализация направления на пять лет в новой части "дорожной карты" означает, что в Китае опять вернулись к пятилеткам? Но если говорить о пятилетнем плане, то нельзя не заметить, что в документах пленума нет конкретных цифр и сроков.

- Постановление пленума – это не пятилетний план социально-экономического развития, который утверждает китайский парламент для последующего исполнения правительством. Партия формулирует долгосрочную комплексную стратегию развития с учетом политических приоритетов. Тут нет места для количественных показателей выпуска продукции, которыми изобиловали советские экономические планы. КПК дает базовые установки, которые касаются институтов рыночной экономики, инновационной политики, привлечения иностранных инвесторов. Все эти и многие другие направления собраны воедино в постановлении пленума.

Поиск золотой середины в "ручном" режиме

- Документ состоит из 60 пунктов, а количество предлагаемых мер достигает почти 300! В одной беседе нельзя объять необъятное, и потому я хотел бы остановиться на некоторых, как мне показалось, особенно важных его положениях. Помимо текста постановления, в Китае опубликовали "Пояснения…" Си Цзиньпина по поводу принятия этого документа. В частности, он указал на "несбалансированность нынешнего развития", отметив, что "не в полной мере упорядочены связи между правительством и рынком".

Что это означает? В Китае слишком сильны стали рыночные отношения, слишком быстро они развиваются -- причем настолько быстро, что правительство теряет контроль над развитием экономики?

- Я бы охарактеризовал эти заявления через призму укорененных в традиционной китайской культуре идей поиска "золотой середины" и поддержания гармонии. С учетом специфики современной китайской системы обеспечить оптимальный баланс не так просто. Причина в том, что эту систему невозможно оценить ни через сравнения с экономиками развитых стран Запада, ни через воспоминания о плановом хозяйстве СССР. Это очень своеобразный сплав государства и рынка, а потому баланс между ними зачастую приходится устанавливать в "ручном режиме".

Китай выбрал путь модернизации без политической либерализации. Однако в экономике КНР был период, когда развитие частного бизнеса считали приоритетом, а государственные предприятия были "в загоне", на вторых ролях. Эти времена продлились с середины 1990-х примерно до начала 2010-х годов. Частное предпринимательство внесло и до сих пор вносит огромный вклад в развитие Китая. Но теперь, при Си Цзиньпине, государство усиливает присутствие в экономике. Курс на создание современной промышленной системы неотъемлем от развития крупных госпредприятий и от государственной поддержки инновационной деятельности.

Искусство "золотой середины" состоит в том, чтобы одновременно поддерживать и частный бизнес, и государственный сектор таким образом, чтобы в своем развитии они укрепляли друг друга. В 2020-2021 годах китайские власти сильно ограничили развитие крупных интернет-платформ. Западные комментаторы издевательски объяснили эту политику исконной неприязнью коммунистов к слишком богатым предпринимателям. На деле меры по борьбе с монополизмом помогли защитить права потребителей, поддержать развитие мелкого и среднего бизнеса. В итоге рыночный механизм в КНР стал более совершенным и сбалансированным.

Рулить экономической машиной "двумя руками"!

- В этом была причина обвинения китайского руководства в активной борьбе с частным бизнесом?

- Тогда растиражировали ошибочный вывод, что Си Цзиньпин настроен против частного бизнеса. На деле он, как и все китайское руководство, прекрасно понимает, что без привлечения частного предпринимательства и частного капитала построить современную систему научно-технологических разработок и передовых производств в Китае невозможно. Другое дело, что ради достижения этой цели нужны эффективные инструменты встраивания частного бизнеса в выполнение общегосударственных национальных целей. Фактически это пример тонкой ручной настройки отношений между правительством и рынком, между госсектором и частным бизнесом.

В Китае любят напоминать, что их система лучше западной потому, что у китайской экономики две "руки", а у западной — только одна. Либеральный подход уповает на всемогущество "невидимой руки" рынка. Но китайские власти не испытывают иллюзий на этот счет и сознательно дополняют ее "видимой рукой" государства. Пока Запад рулит одной "невидимой рукой", Китай управляет своей экономической машиной сразу двумя "руками". И в этом случае добиваться хороших результатов становится легче.

Но сенсации не получилось…

- В период подготовки пленума наблюдатели, особенно в прессе, все время гадали: будет сенсация или нет? Теперь документ появился. На мой взгляд, сенсацией можно считать констатацию Си Цзиньпином реального уровня развития промышленности страны. По его словам, "производственная система в основном характеризуется крупными масштабами и целостностью структуры, а не внушительной мощью и качеством". Более того, "не изменилась коренным образом ситуация, когда основные ключевые технологии находятся под чужим контролем".

Означает ли это признание того, что поступающие на рынок китайские товары все еще недостаточно качественны? И что все известные технологические достижения Китая - это результат деятельности зарубежных компаний на территории страны, раз они под "чужим контролем"?

- Речь тут вовсе не о том, что все произведенные в Китае товары плохи. Си Цзиньпин настойчиво требует от партии, от всего государственного аппарата и от исследовательских кругов трезвой оценки ситуации. Примерно до середины прошлого десятилетия в китайском экспертном сообществе царил неоправданный оптимизм по поводу достижений Китая, его способности легко и без проблем приблизиться к уровню ведущих держав. Оценивали совершенно формальные показатели: если в Китае патентов больше, чем в США, значит, Китай лидирует. Аналогичные выводы делали и на основании подсчета количества научных статей в высокорейтинговых журналах.

Но с первыми залпами американских санкций Китай столкнулся с огромными трудностями при переходе на более высокие ступени международных цепочек создания добавленной стоимости. Китай может шить великолепные кроссовки, делать качественные автомобили — не только с двигателем внутреннего сгорания, но и очень хорошие электромобили, строить современные морские суда и многое-многое другое. Все эти технологии уже есть в Китае, они освоены и постоянно совершенствуются без западного участия. Промышленность у Китая огромная по масштабу и с очень большой номенклатурой производимых товаров.

Тем не менее, Си Цзиньпин явно обеспокоен угрозой отставания от Запада в сфере новых технологий. Иными словами, Китай способен довести до наивысшего качества свои кроссовки и даже электромобили. Но если у него не будет собственных прорывных разработок в искусственном интеллекте, в биотехнологиях, в производстве микрочипов и новых материалов, он останется позади.

Как в песне: а по камешкам, все по камешкам речка быстрая бежит…

- Зарубежные эксперты часто говорят, что современный Китай утратил приверженность политике реформ, при Си Цзиньпине преобразования якобы пошли в ошибочном направлении. Реформы закончились или все еще продолжаются?

- Китайские реформы стартовали в конце 1970-х под лозунгом "мир и развитие", это ключевая формулировка Дэн Сяопина. Прежде Мао Цзэдун был уверен в неизбежности мировой войны, и потому считал главной темой эпохи войну и революцию. Однако здравый взгляд на ситуацию привел китайских реформаторов к выводу о том, что никакой большой войны не будет. И потому у Китая есть прекрасный шанс совершить экономический рывок в мирной и спокойной обстановке.

Надо отдать должное прозорливости Дэн Сяопина и его соратников - Китай этой возможностью воспользовался сполна.

Но как это было сделано? В начале реформ Китай "переходил реку, нащупывая камни", то есть двигался от плановой экономики к рынку через эксперименты, совершая ошибки и исправляя их. Теперь времена изменились, наша эпоха становится все менее мирной, и Китай остро чувствует это. Возможностей исправить крупные промахи у руководства страны остается все меньше, что многократно повышает требования к качеству стратегического планирования. Развитие остается для Китая лейтмотивом, но в партийных документах оно все чаще соседствует со словом "безопасность".

Разумеется, Китай не хочет ни войны, ни, тем более, мировой революции. Однако Пекин все более озабочен тем, как гарантировать и защитить свою национальную безопасность. Ушли в прошлое былые упования на то, что в эпоху глобализации за деньги можно купить за рубежом любую передовую технологию, с гарантированно высоким качеством и в минимальные сроки. Китай попал в ситуацию классического замкнутого круга. Чем больше американцы говорят о том, что хотят остановить его развитие и не подпустить к научно-технологическим и промышленным вершинам, тем больше Китай вкладывает средств, денег, кадров, ресурсов в собственные научно-технологические разработки для того, чтобы не отстать и не оказаться на обочине. Американцы, видя это, пугаются еще больше и дополнительно усиливают давление на Китай.

На смену системе "все купим" пришла другая: создадим самостоятельно

- Получается, что реформы в Китае продолжаются, но при этом они сильно отличаются от прежней модели развития?

- Китай всерьез озаботился наращиванием собственного инновационного потенциала. Если технологии невозможно ни купить, ни скопировать, их нужно создать своими силами. Речь идет в первую очередь о том, чтобы в руках Китая оказались современные производственные технологии, которые уже разработаны иностранцами, но которые в силу ухудшающихся отношений между Китаем и Западом становится невозможно приобрести. Если использовать привычные нам понятия, это означает стремление добиться научно-технологического и промышленного суверенитета. На пути к этой цели Китаю придется столкнуться с серьезными внешними преградами.

Этой теме будет посвящена вторая часть беседы с профессором РАН Александром Ломановым.