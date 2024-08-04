Замдиректора ИМЭМО РАН: Запад готовит иностранным инвесторам в Китае "кнут", а Китай - "пряники"

Александр Ломанов рассказал о внешнеполитических проблемах на пути реформ в Китае

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мы публикуем вторую часть беседы заместителя директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова профессора РАН Александра Ломанова с нашим специальным корреспондентом Вячеславом Тереховым, посвященную решениям третьего пленума ЦК КПК об углублении реформ для продвижения китайской модернизации. Она посвящена внешнеполитическим проблемам, стоящим на пути осуществления новых реформ.

И "черный лебедь" может прилететь, и "серый носорог" объявиться!

- Си Цзиньпин в выступлении на пленуме отметил, что Китай вступает в период развития, когда одновременно существуют и стратегические возможности, и риски, и вызовы. Он подчеркнул, что в любой момент могут возникнуть неприятные события – "черный лебедь" и "серый носорог". Но ведь об этом уже было сказано пару лет назад на съезде партии. Означает ли это, что в международной части документа обошлось без новизны, без новых направлений, и в ней содержится лишь констатация имеющегося положения?

- Пленум был посвящен экономическому развитию, проблеме модернизации Китая. Однако очевидно, что его решения окажут долгосрочное влияние на отношения Китая с окружающим миром. Напоминание о "лебеде" и "носороге" свидетельствует о значительной обеспокоенности Китая сохранением стабильности в интересах продолжения реформ. Си Цзиньпин призывает партию и всех своих соотечественников к гораздо большей внимательности и бдительности, к укреплению системы превентивного мониторинга рисков как во внутренней так и во внешней сфере. Неожиданные повороты событий не должны стать причиной существенного торможения китайского экономического развития.

Западу пока не удалось заставить Китай изменить свою экономическую политику и фактически сменить курс. Китайские лидеры понимают, что если они поддадутся на западное давление, то они ничего не выиграют, а только проиграют. Но США не намерены отступать. Их вдохновляют былые примеры успешного давления на экономических соперников, как это произошло, например, с Японией.

США не удается "японизировать" китайскую экономику

- Вы полагаете, что США хотят заставить Китай принять американские условия развития по типу договоренностей с Японией середины восьмидесятых годов прошлого века?

- Обратимся к событиям прошлого. В 1985 году Япония подписала с США соглашение об изменении курса национальной валюты по отношению к доллару. В итоге японская иена подорожала, сделанные в Японии товары утратили конкурентоспособность, а американские товары ее, напротив, повысили. Благодаря одному соглашению США удалось нейтрализовать растущий потенциал Японии как экономического соперника. Начиная с Трампа США мечтают сделать что-то подобное в отношении Китая. Полагаю, что при любом будущем американском президенте повестка дня не изменится.

Вашингтону очень хочется "японизировать" экономику Китая, то есть добиться от Пекина безоговорочных уступок, которые затормозили бы экономическое развитие КНР, избавив западных производителей от напряженной конкуренции. Полномасштабный крах китайской экономики слишком опасен для устойчивости мировой экономики, поэтому США предпочли бы для Китая долгосрочную стагнацию японского образца.

Западные доводы в пользу изменения модели экономического развития КНР хорошо известны. Постоянно говорят о том, что в Китае существуют "избыточные производственные мощности", наводняющие своей продукцией западные рынки. Они дешевы, якобы, лишь из-за государственных субсидий. Сейчас китайских товаров много и они весьма конкурентоспособны. Поэтому нужно сделать так, чтобы этих товаров стало мало, и они были как можно более дорогими.

В зарубежной экспертной среде в ходу демагогические рассуждения о том, что руководство КПК не заботится о народе, поскольку тратит слишком много денег на инвестиции в промышленность, на НИОКР, на укрепление экономической мощи Китая. Иностранцы настойчиво советуют перенаправить эти деньги на поддержку рынка недвижимости, на расширение внутреннего спроса. Пусть китайское население богатеет и покупает все что захочет.

Но ведь это калька навязанной Японии экономической политики второй половины 1980-х! Пока иена была дешевой, трудолюбивые японцы наводняли западные рынки своей первоклассной продукцией, которая в силу ценовых преимуществ прекрасно расходилась по всему миру. После изменения валютного курса японцы почувствовали себя богатеями, начались непродуманные вложения средств, на рынке недвижимости образовался огромный "пузырь". А потом стало ясно, что конкурентоспособность подорожавших японских товаров на внешних рынках бесповоротно сократилась. И тут для Японии начались те самые "потерянные десятилетия"...

Западу хочется заставить Китай сократить присутствие на внешних рынках, чтобы избавиться от конкуренции с китайскими высокотехнологичными товарами. И чем сильнее будет становиться китайская экономика, тем больше будет желание США добиться ее полной и окончательной "японизации".

Однако решения пленума разбивают эти надежды Запада в прах. Впервые на официальном уровне была утверждена цель строительства производительных сил нового качества. Это значит, что китайское государство будет вкладывать еще больше сил и ресурсов в создание передовых производств, в обретение новых технологий. Речь идет не только о самостоятельном повторении передовых технологий сегодняшнего дня, но и о рисковых венчурных вложениях в технологии будущего.

При этом в Китае вовсе не отказываются от поддержки внутреннего рынка. Уже после пленума, на заседании Политбюро ЦК КПК 30 июля 2024 года было сказано о стимулировании потребления для расширения внутреннего спроса, о дальнейшем переносе центра тяжести экономической политики в направлении улучшения народного благосостояния.

Другое дело, что Пекин не поддается на иностранные уговоры и не собирается жертвовать стратегическими целями развития ради искусственного поспешного стимулирования внутреннего потребления.

Это еще один пример "ручной настройки" развития экономики Китая.

Пряник вместо кнута

- Говоря об отношениях с зарубежными партнерами, нельзя обойти стороной еще один аспект основного документа пленума. Там есть раздел, призывающий углублять реформу системы управления иностранными инвестициями и инвестиционной деятельностью за рубежом. Что это означает?

- Прежде всего речь идет об управлении политическими решениями в сфере инвестиций. Китайская экономика становится все более развитой и сложной. Четыре десятилетия назад Китай был для иностранных инвесторов неосвоенной целиной. Там были востребованы товары, которые для западных рынков были привычными, но для китайских потребителей они были желанной новинкой. Конкурирующих китайских производств тогда просто не существовало.

Сейчас наступает новый этап. Да, Китай настроен на привлечение на иностранных инвесторов и иностранных инвестиций. Однако найти себе выгодную нишу в китайской экономике уже не так просто. Многие отрасли прекрасно освоены и развиты китайскими предпринимателями, они обслуживают как внутренний, так и внешние рынки.

Чтобы привлечь иностранных инвесторов, власти Китая открывают сектора, которые были закрыты в прошлом — сферу обслуживания, инфраструктуру. Китай заинтересован в том, чтобы получать вместе с иностранными инвестициями новый опыт менеджмента и маркетинга. Однако в области науки и технологий, где иностранцев ждут с особым нетерпением, становится все больше политических преград, связанных с обострением международного соперничества. На Западе последовательно принимают меры для того, чтобы не допустить приток передовых технологий в Китай.

Вслед за повышением уровня своего технологического развития Китай идет на то, чтобы открыть для иностранцев новые окошки или ворота, через которые те могли бы заходить с инвестициями в сферы, недостаточно освоенные китайскими предпринимателями. Там иностранный бизнес еще обладает конкурентоспособностью и преимуществами. Китай не пытается управлять иностранными инвесторами, но готов предоставить им новые возможности для инвестирования, которые соответствуют приоритетам китайского развития.

- А санкции? Ведь, может быть, иностранцы и с удовольствием куда-нибудь пошли, но санкции?!

- Тут начинается гонка кнута и пряника. С одной стороны, на Западе готовят все более мощные и болезненные "кнуты" для тех, кто хочет сотрудничать с Китаем в тех сферах, которые способны ускорить повышение уровня китайского передового потенциала в науке и технологиях. А с другой стороны, в Китае, видя это, начинают создавать все больше и больше "пряников", как то : дополнительные гарантии и преференции для зарубежных инвесторов. На пленуме такая политика была обозначена четко. Иностранных инвесторов надо мотивировать, создавая для них еще более благоприятные условия и открывая для них прежде недоступные привлекательные сферы .

Запад будет грозить своим бизнесменам за сотрудничество с Китаем все более страшным кнутом. В ответ Пекин будет искать возможности привлечь их на свою сторону, предлагая новые вкусные "пряники".