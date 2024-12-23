На Москву опустится туман

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Туман с ухудшением видимости до 700 метров ожидается в Москве до утра вторника, столичный департамент транспорта призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.

"Будьте внимательны за рулем. По прогнозам синоптиков, до завтрашнего утра в городе ожидается туман с видимостью до 700 м. Возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале департамента.

В департаменте в связи с пограничными температурами в районе 0 градусов рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения, а также быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.