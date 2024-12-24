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Свыше 4,5 тыс. проверок организовали на стройках Москвы в 2024 году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Более 4,5 тыс. проверок экологических и санитарных норм организовали на строительных площадках Москвы с начала года, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"С января 2024 года инспекторы управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора провели 4 686 проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а также культуры производства на столичных объектах капитального строительства и реконструкции", - говорится в сообщении.

С начала года инспекторы оформили 761 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также за 11 месяцев они рассмотрели 3,1 тыс. заявлений граждан, из них 61% или 1,9 тыс. обращений были связаны с шумом, мусором и незаконной вырубкой деревьев.

Кроме того, в этом году в столице в рамках благоустройства рядом с новостройками высадили более 8 тыс. деревьев и порядка 187 тыс. кустарников, устроили 566 тыс. кв.м газона и 25 тыс. кв.м цветников.

Мосгосстройнадзор Москва
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