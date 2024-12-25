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В Москве в новогоднюю ночь поезда МЦК и МЦД будут ходить по особому графику

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в новогоднюю ночь поезда МЦК и московских центральных диаметров (МЦД) перейдут на праздничный режим работы, сообщил сайт Московской железной дороги (МЖД).

"Ласточки" будут курсировать до утра, а пригородные поезда МЦД - до 3 часов ночи, при этом "ночной" интервал на кольце составит 8 минут.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2025 года, режим работы МЦК продлен на один час - до 2 часов ночи, также с 8-минутным интервалом. На МЦД - до 3 часов.

В период новогодних праздников движение пригородных поездов на МЖД будет осуществляться: 28 декабря - расписанием пятницы, 29 декабря - 7 января - субботы, 8 января - воскресенья, 9 января - расписанием понедельника.

В праздничные дни с 27 декабря по 9 января на радиальных направлениях МЖД назначено более 200 дополнительных пригородных поездов. Большая часть из них будет курсировать на четырех линиях МЦД, а также на маршрутах между Москвой, Александровом, Владимиром, Калугой, Рязанью, Тулой и Муравьево.

МЖД МЦД МЦК
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