Аэропорт Шереметьево усилил меры безопасности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Шереметьево сообщил об усилении мер безопасности, реализуемых совместно с полицией и другими правоохранительными ведомствами.

"В целях усиления мер по обеспечению транспортной безопасности и повышения антитеррористической защищенности аэропорта Шереметьево патрульные наряды ФГУП "УВО Минтранса России", осуществляющие круглосуточное патрулирование периметрового ограждения, вооружены автоматическим боевым ручным стрелковым оружием", - сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.

Группы быстрого реагирования АО "Шереметьево Безопасность" оснащены служебным оружием, отметили в пресс-службе. Также усилена охрана объектов, расположенных в непосредственном окружении аэропорта (вне контролируемой зоны). В частности, постовые наряды, несущие службу на объектах, были дополнительно проинструктированы и вооружены служебным оружием.

В условиях пикового новогоднего периода перевозок вылетающим пассажирам Шереметьево рекомендует заблаговременно прибывать в аэропорт и соблюдать правила прохождения контрольных пунктов досмотра. Также пассажиров просят не брать с собой запрещенные предметы и предметы, схожие с оружием и боеприпасами, в том числе муляжи, зажигалки, парфюм в виде ручных гранат.