Дом 1962 года постройки капитально отремонтировали на севере Москвы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Дом 1962 года постройки на севере Москвы капитально отремонтировали, сообщила пресс-служба фонда капремонта (ФКР) столицы.

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты привели в порядок жилой дома №18, корпус 1 по Беговой улице", - говорится в сообщении.

Специалисты обновили фасад и крышу, а также заменили отливы и водосточные трубы. Так, на крыше здания восстановили ее деревянный каркас и заменили кровельное покрытие. Кроме того, в доме выполнили работы по прокладке новой электросети, заменили стояки центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.