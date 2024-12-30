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Две новые пересадки появились в столичном метро

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Подземные пересадки между станциями Большой кольцевой линии "Авиамоторная" и "Электрозаводская" с одноименными станциями радиальных линий метро открылись в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В метро открылись две новые подземные пересадки: между "Авиамоторной" БКЛ и Калининской линии и между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии", - написал он в понедельник в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что благодаря переходу на "Авиамоторной" путь до станции Большой кольцевой и в обратном направлении сократился почти в четыре раза. Кроме того, там заработал второй вестибюль на станции БКЛ, теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД.

"Новый переход на "Электрозаводской" поможет сэкономить горожанам на дороге в среднем 10 минут в день, - добавил мэр. - Свободнее и комфортнее станет в вестибюлях станций".

Москва Сергей Собянин БКЛ Авиамоторная Электрозаводская
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