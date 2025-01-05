Более 60 ведомственных домов капитально отремонтировали в Москве

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Свыше 60 ведомственных домов восстановлено по программе капитального ремонта жилого фонда в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы в воскресенье.

Это, например, здания на улицах Клары Цеткин и Садовой-Кудринской, а также на Ленинградском проспекте.

Как отмечается, такие здания строили по индивидуальным проектам для различных организаций, а их работники потом получали в этих домах квартиры.

Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья в России и в мире. Программа стартовала в 2015 году и рассчитана до 2044 года.