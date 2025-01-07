Самолет рейса Петербург-Самарканд совершил экстренную посадку во Внуково

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing 737, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Самарканд (Узбекистан), вынужденно сел в московском Внуково, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Тем временем в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" агентству заявили, что посадка произошла штатно.

Самолет самостоятельно заруливает на стоянку.

Ранее стало известно, что экипаж самолета запросил экстренную посадку, изменил курс и запросил посадку во Внуково.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ЮТэйра", на рейсе Санкт-Петербург-Самарканд сработала индикация стабилизатора.

С пассажирами и экипажем все в порядке.

Для выполнения рейса уже готовится резервный борт, добавили в авиакомпании.