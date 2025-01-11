Прокуратура проводит проверку по вынужденной посадке самолета "ЮТэйр" в Москве

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура начала проверку по факту возврата самолета авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорт Москвы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что 11 января в аэропорту "Внуково" по технической причине вынужденную посадку соверишл лайнер авиакомпании "ЮТэйр", следующий по маршруту "Москва - Дубай".

Посадка совершена благополучно, подчеркивает прокуратура.

