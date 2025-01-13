В Москве отреставрируют здание театра "Эрмитаж"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Москомэкспертиза согласовала проект реставрации театра "Эрмитаж", сообщила пресс-служба комитета.

"Согласован проект реставрации и приспособления для современного использования здания театра "Эрмитаж" по адресу: улица Каретный Ряд, дом №3, строение 1", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава комитета Иван Щербаков, здание сохранит свой исторический облик. Реставраторы восстановят некоторые утраченные архитектурные элементы, а также проведут работы по обеспечению безопасных условий для посетителей театра.

Так, в здании укрепят несущие стены, заменят перекрытия, проведут армирование кирпичных стен. Также работы проведут на входных группах, эвакуационных выходах, заложенных дверных проемах и лестницах. Кроме того, в здании установят шахту для подъемной платформы с первого на третий этаж.

Помимо этого, в здании выполнят устройство специальных технических галерей, отреставрируют отделку, а на фасаде и декоре воссоздадут балюстраду ограждения. Нынешнюю планировку разработали в 1948 году.