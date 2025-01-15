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Собянин назначил Олега Панкратова на должность префекта ЮАО Москвы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности префекта Южного административного округа (ЮАО) Алексея Челышева по его по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

На эту должность Собянин назначил Олега Панкратова "на срок полномочий мэра Москвы".

Соответствующие указы опубликованы в среду на сайте мэра и правительства столицы.

Челышев занимал должность префекта ЮАО с 8 ноября 2013 года.

Москва Сергей Собянин Олег Панкратов Алексей Челышев
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