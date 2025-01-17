В Москве в Крещенскую ночь работу общественного транспорта продлят

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на 19 января, когда будут проходить крещенские купания, работа наземного общественного транспорта будет продлена, сообщил сайту мэрии заммэра города Максим Ликсутов.

"На праздник Крещения мы каждый год продлеваем работу наземного транспорта. Маршруты автобусов и электробусов, которые проходят рядом с местами традиционных купаний, будут работать до 03:00", - сказал он.

Изменения коснутся 35 маршрутов автобусов и электробусов в разных округах Москвы. Кроме того, 18 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.