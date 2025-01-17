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В Москве создадут производство дорожных знаков

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы решили провести электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе мэрии. Такое распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

По условиям контракта победитель конкурса создаст в течение двух лет на территории Москвы новое или модернизирует существующее производство дорожных знаков. Инвестиции в реализацию проекта превысят 1 млрд рублей.

Правительство Москвы со своей стороны обеспечит закупку около 1,5 млн дорожных знаков и их компонентов (световозвращающая и ламинационная пленки, крепеж и другие изделия) в течение 10 лет.

В пресс-службе отметили, что локализация производства гарантирует высокое качество и долговечность дорожных знаков и тем самым будет способствовать повышению безопасности дорожного движения в Москве. Кроме того, новые знаки станут элементом единого облика улично-дорожной сети столицы.

В 2017-2024 годах Москва заключила 28 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники, лифтового оборудования и другой важной для города продукции. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит более 621 млрд рублей. Суммарно будет создано свыше 8 тыс. новых рабочих мест.

Сергей Собянин Москва
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