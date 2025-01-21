Пригородные поезда Рижского направления МЖД следуют с опозданием

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пригородные поезда Рижского направления дальних маршрутов в сторону Москвы следуют с отклонением от графика по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Поезда второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) следуют с установленным интервалом, добавили там.

В пресс-службе отметили, что МЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое движения поездов на МЦД-2. Согласно сообщениям, поезда задерживаются в сторону Москвы и Подольска на 30 минут.