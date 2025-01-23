Московский Дептранс предупредил о снегопаде и гололедице в четверг

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе в четверг синоптики ожидают снегопад, возможна гололедица, предупредил Департамент транспорта Москвы.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в городе ожидается снег. Возможно образование гололедицы. (...) Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - сообщил Дептранс.

К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД.