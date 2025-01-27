График движения поездов на МЦД-3 изменится в феврале

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов изменится на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) с 1 февраля до конца месяца, сообщили в понедельник в департаменте транспорта столицы.

"Изменения в движении поездов на D3 продолжатся в феврале", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

В департаменте уточнили, что на станции "Митьково" изменено время отправления первых и последних поездов: в сторону Зеленограда-Крюково первый поезд будет отправляться в 06:12, последний – в 01:02, в сторону Ипподрома первый поезд будет отправляться в 05:43, последний – в 00:33.

На Ленинградском и Казанском направлениях интервалы движения частично увеличены до 20 минут.



