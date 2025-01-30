Поиск

Национальный филармонический оркестр России и "Виртуозы" выступят в "Зарядье"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Национальный филармонический оркестр России исполнит 2 февраля в зале "Зарядье" концерт для виолончели с оркестром си минор Антонина Дворжака.

Как сообщает пресс-служба "Зарядья", соло на виолончели - Александр Князев, который как-то назвал себя "экстремально романтичным" музыкантом. Дирижировать будет Антон Шабуров. Также в программе концерта симфония ре минор Сезара Франка.

4 февраля в "Зарядье" Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы" представят программу, состоящую из музыки трех эпох. Прозвучат 4-я симфония Боккерини, 24-я симфония и 12-й концерт для фортепиано с оркестром Моцарта, а также "Румынские народные танцы" Бартока. Солист - Лукас Шиш, фортепиано.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве в феврале прогнозируются эпизоды морозов до минус 15 градусов

В Москве в феврале прогнозируются эпизоды морозов до минус 15 градусов

В Москве число ипотечных сделок с новостройками в 2024 году упало на 26,4%

В Москве число ипотечных сделок с новостройками в 2024 году упало на 26,4%

В Москве обновили правила пользования метро

Апрельская погода сохранится в Москве до конца января

Военная операция на Украине

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково

Работа аэропортов Домодедово и Жуковский временно приостановлена

Дроны ВСУ сбиты над городскими округами Коломна и Раменское

Резкое понижение температуры прогнозируется в Москве во вторник

Более 40 площадок откроются для крещенских купаний в Москве

Более 40 площадок откроются для крещенских купаний в Москве
Хроники событий
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне6 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе302 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5781 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });