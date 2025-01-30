Национальный филармонический оркестр России и "Виртуозы" выступят в "Зарядье"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Национальный филармонический оркестр России исполнит 2 февраля в зале "Зарядье" концерт для виолончели с оркестром си минор Антонина Дворжака.

Как сообщает пресс-служба "Зарядья", соло на виолончели - Александр Князев, который как-то назвал себя "экстремально романтичным" музыкантом. Дирижировать будет Антон Шабуров. Также в программе концерта симфония ре минор Сезара Франка.

4 февраля в "Зарядье" Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы" представят программу, состоящую из музыки трех эпох. Прозвучат 4-я симфония Боккерини, 24-я симфония и 12-й концерт для фортепиано с оркестром Моцарта, а также "Румынские народные танцы" Бартока. Солист - Лукас Шиш, фортепиано.

