Снег и гололедица ожидаются в Москве в среду

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров из-за снега и гололедицы, которые ожидаются в Москве в среду.

"В городе ожидается небольшой снег. Возможно образование гололедицы. (...) Рекомендуем водителям соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дептранса.

К вечеру возможны затруднения движения в центре столицы, на Третьем транспортном кольце и МКАД, отмечается в сообщении.