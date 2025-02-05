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В Москве отметили сокращение на 11% числа погибших при переходе дорог в неположенном месте

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в 2024 году число погибших в ДТП при переходе дороги в неположенном месте снизилось на 11% по сравнению с 2023 годом, сообщил городской Департаменте транспорта со ссылкой на предварительные данные ГАИ.

Ведомство перечислило причины, по которым взрослые и дети оказывались на проезжей части.

- Пытались перебежать многополосное шоссе в нескольких шагах от надземного или подземного перехода.
- Торопились и переходили дорогу на красный сигнал светофора на регулируемом переходе.
- Пересекали дорогу вне перехода там, где машины часто перестраиваются. Например, у съездов и расширений проезжей части.
- Внезапно выходили на дорогу из-за припаркованных машин и остановившегося транспорта, водители не успевали их заметить.
- Играли в подвижные игры у проезжей части.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заверил, что в мэрии продолжат организовывать новые пешеходные переходы и устанавливать светофоры, чтобы число ДТП с пешеходами продолжало снижаться.

ГАИ Максим Ликсутов Москва Дептранс
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