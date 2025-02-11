Число самозанятых в Москве превысило 1,9 млн

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на начало 2025 года превысило 1,9 млн человек, сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"В 2024 году число работающих в столице самозанятых выросло почти на 350 тыс. и превысило 1,9 млн человек. В Москве работает 16% зарегистрированных в России плательщиков налога на профессиональный доход", - цитирует Багрееву во вторник пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

За все время действия этого налогового режима, который применяется в Москве с 1 января 2019 года, они заработали почти 1,5 трлн рублей, в том числе 536 млрд рублей - в 2024 году, добавила заммэра.

По ее словам, за прошлый год самозанятые перечислили в бюджет Москвы 15,1 млрд рублей - на 46% больше, чем годом ранее. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 39 млрд рублей налога на профессиональный доход.