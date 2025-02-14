В Москве определили округа-лидеры по вводу недвижимости в 2024 году

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор определил административные округа столицы, лидирующие по вводу недвижимости в прошлом году, сообщили в пресс-службе ведомства.

"С января по декабрь 2024 года больше всего недвижимости было сдано на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, на втором месте - Западный административный округ, тройку лидеров замыкает Северный административный округ", - сообщил через пресс-службу председатель комитета Антон Слободчиков.

В этих округах оформлены 198 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции. Общая площадь сданных объектов составила 5,8 млн кв.м, это более 40% от всего объема введенной в городе недвижимости.

Так, в ТиНАО ввели в эксплуатацию свыше 2,6 млн кв.м, более 1,3 млн кв.м из них -жилье. Также это 19 детских садов и школ, детско-взрослая поликлиника в Филимонковском районе, четыре пожарных депо и здание Троицкого районного суда.

В ЗАО объем ввода превысил 1,6 млн кв.м: среди них 19 жилых домов (шесть - по программе реновации), новый корпус школы №1329 в Тропарево-Никулино, храм Успения Пресвятой Богородицы в Очаково-Матвеевском, реконструированное здание испытательно-производственного центра на Родниковой улице и другие объекты.

В САО ввели 54 постройки на 1,6 млн кв.м суммарно. В их числе 26 жилых домов (более половины - по программе реновации), детский сад в районе Аэропорт, три учебных корпуса с дошкольными отделениями. Кроме того, завершена реконструкция двух корпусов Московского государственного университета спорта и туризма.

"По итогам 2024 года отметка в 1 млн кв.м сданной недвижимости также была преодолена в Восточном (1,3 млн кв.м), Центральном (1,1 млн кв.м), Северо-Западном (1 млн кв.м) и Северо-Восточном (1 млн кв.м) округах", - добавили в ведомстве.