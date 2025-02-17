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Число участников движения РСО в Москве выросло на 33% с 2022 года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Количество участников движения московского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) увеличилось на 33% с 2022 года, в столице существует более 150 отрядов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московское региональное отделение РСО - это больше 3 тыс. активных и целеустремленных студентов и школьников. (...) С 2022 года число участников движения выросло на 33%: функционируют свыше 150 отрядов, к которым присоединились молодые москвичи из 80 городских образовательных организаций", - написал Собянин в своем телеграмм-канале в понедельник.

По его словам, участники движения работают на мероприятиях по всей стране и за ее пределами, становятся победителями и призерами в профессиональных конкурсах.

Собянин также сообщил о расширении списка профессий, на которые могут обучиться участники студенческих отрядов Москвы. "Нашим ребятам предлагают попробовать себя вожатыми, проводниками, санитарами и медицинскими сестрами, археологами и реставраторами, зоотехниками и ветеринарами, а также в строительных профессиях", - отметил он.

Мэр уточнил, что география работодателей простирается от Москвы до Камчатки и Севастополя и охватывает другие страны, например, Турцию, Белоруссию и Китай.

Стать участником отрядов может каждый студент или школьник столицы в возрасте от 14 лет, напомнил Собянин.

17 февраля в России отмечается День российских студенческих отрядов.

Сергей Собянин РСО
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