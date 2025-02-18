График движения поездов на МЦД-3 изменится в марте

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Расписание движения пригородных поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) изменится с 1 по 31 марта, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"В связи с проведением технологических "окон" 1 марта 2025 года по III главному пути на участке Ховрино - Химки и с 1 по 31 марта 2025 года на участке Москва - Тверь - Бологое изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги", - говорится в телеграм-канале компании.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Москва - Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Москва - Клин, Тверь - Москва и Тверь - Лихославль - Тверь будет отменена на всем маршруте, а часть поездов проследует с отменой остановок, отмечается в сообщении.