В законодательство Москвы ввели понятие "молодой работник"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Понятие "молодой работник" появилось в законе города Москвы о молодежной политике, оно обозначает гражданина России возрастом до 35 лет, который начал работать до получения квалификации по профессии и имеет трудовой стаж не более трех лет, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Соответствующий закон "О внесении изменений в статьи 7 и 12 Закона города Москвы от 15 декабря 2021 года № 36 "О молодежной политике в городе Москве" Мосгордума приняла 19 февраля.

Шапошников уточнил, что "молодой работник" - это гражданин России в возрасте до 35 лет, который имеет трудовой стаж не более трех лет и, при этом, не относится к категории "молодой специалист". "Иными словами, молодые люди, которые начали работать до получения квалификации по профессии, также заслуживают поддержки в социально-трудовой адаптации от городских властей - как молодые работники", - пояснил Шапошников.

Он напомнил, что в городском законодательстве ранее было закреплено только понятие "молодой специалист", оно обозначает гражданина России, закончившего вуз, колледж или завершившего профессиональное обучение, и впервые устроившегося на работу в соответствии с полученной квалификацией.

Кроме того, по словам Шапошникова, принятый закон уточняет тематику поддерживаемых городом всероссийских и городских молодежных форумов, в их числе будут и проекты, направленные на вовлечение молодых граждан в трудовую деятельность.