В Новой Москве напали на инспекторов ДПС, один из двух подозреваемых задержан

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Задержан один из двух подозреваемых в нападении на сотрудников Госавтоинспекции в Новой Москве, сообщила в ночь на четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"19 февраля в вечернее время на территории Новой Москвы инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов находящихся в нем лиц. Из автомобиля вышли двое мужчин, которые повели себя агрессивно и напали на сотрудников полиции", - написала Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, для пресечения противоправных действий было применено огнестрельное оружие, совершен предупредительный выстрел в воздух.

"Один из нападавших был задержан, второму удалось скрыться", - отметила Волк. В настоящее время оперативники устанавливают его местонахождение.

Ранее столичный СК сообщил, что по факту нападения в Новой Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).