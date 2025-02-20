В Подмосковье вынесли приговор трем иностранцам, задержанным с 600 кг кокаина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Домодедовский городской суд приговорил к 8,5 и 9,5 годам колонии прибывших из Турции и Колумбии наркоторговцев, которые ввезли и прятали в Подмосковье более 600 кг кокаина, сообщает в четверг областная прокуратура.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя Домодедовской городской прокуратуры приговорил Перилью Берналь и ее дочь Альфонсо Перилью к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Али Саита Тунджая - к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в надзорном ведомстве.

Осужденные признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств (включая сеть "Интернет"), совершенное организованной группой по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде установлено, что наркоторговцы прибыли на территорию России из Турции и Колумбии. "Организатор преступной группы разместил на арендованном складе в Домодедово на хранение более 600 кг кокаина, где соучастники осуществляли его упаковку, используя специальное оборудование и материалы для маскировки", - сказали в прокуратуре.

В марте 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали фигурантов дела и изъяли хранящиеся на складе наркотики.

В апреле того же года Центр общественных связей ФСБ сообщал о задержании трех членов международной группы наркоторговцев и изъятии 699 кг кокаина, который планировалось сбыть в России и ЕС.

ФСБ тогда сообщала о задержании трех иностранцев - граждан Республики Колумбия и одного - из государств Евросоюза, "прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции".

Иностранцы планировали получить в Москве ранее доставленную в РФ крупную партию кокаина, предназначенную для отправки в государства ЕС, однако, по данным ФСБ, часть наркотиков планировалось сбыть в России.