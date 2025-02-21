Два фельдшера скорой помощи пострадали в массовой аварии на юго-востоке Москвы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В результате столкновения нескольких автомобилей на юго-востоке Москвы пострадали два фельдшера скорой медицинской помощи, чей транспорт перевернулся, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на улице Ферганская в районе дома 11 произошло столкновение трех автомобилей с участием автомобиля скорой медицинской помощи с последующим ее опрокидыванием. В результате дорожной аварии два фельдшера СМП получили ранения различной степени тяжести", - сказали журналистам в управлении.