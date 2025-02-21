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Обменные гастроли Большого и Мариинского театров пройдут в марте

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Масштабные обменные гастроли Мариинского и Большого театров состоятся в марте: на сцене в Санкт-Петербурге представят постановку "Путешествия в Реймс" и балет "Мастер и Маргарита", а в Москве покажут "Кольцо нибелунга", сообщили в пресс-службах театров.

"Мариинский и Большой театры готовятся встретить весну крупнейшими за последние годы обменными гастролями. В Москву отправится "Кольцо нибелунга" Вагнера - грандиозная тетралогия дважды будет представлена на столичной сцене. В Петербург Большой театр привезет постановку "Путешествия в Реймс" Россини, а после и балет "Мастер и Маргарита" на музыку Шнитке и Лазара", - говорится в сообщении.

Кроме того, "коллективы двух театров выступят в Тихвине, на родине Римского-Корсакова, и в Пскове, где будут чествовать Мусоргского".

Первая серия показов "Кольца нибелунга" на Исторической сцене Большого театра пройдет с 5 по 9 марта, вторая - с 13 по 16 марта. "Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра представят обновленные сценические версии опер в запоминающихся световых решениях и редких по красоте декорациях, соответствующих масштабу замысла Вагнера", - отмечается в сообщении.

На сцене Мариинского театра 1 марта в камерном зале Прокофьева состоится премьера оперы для детей "Айога" Рустама Сагдиева. С 4 по 8 марта пройдет серия показов "Аиды" Верди в постановке итальянского режиссера Джанкарло дель Монако. С 14 по 16 марта в Санкт-Петербурге покажут спектакль Большого театра - "Путешествие в Реймс" Россини, совместную постановку Нидерландской национальной оперы, Королевской Датской оперы и Оперы Австралии.

Москва Большой театр Санкт-Петербург Мариинский театр
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