Выставка к 80-летию Победы откроется в Историческом музее 29 апреля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, среди которых личные вещи Зои Космодемьянской и Знамя Победы, водруженное над рейхстагом, представят на выставке в Историческом музее, которая откроется 29 апреля.

"Росархив совместно с Минкультуры, Минобороны, ФСБ, МИД России, Российским историческим обществом при участии архивных учреждений и музеев представляют выставку архивных документов, артефактов, показывающих важнейшие события Великой Отечественной войны и преступления нацистов и их пособников", - сообщили в пресс-службе музея.

Хронологические рамки выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" – от вторжения войск нацистской Германии 22 июня 1941 года до проведения парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Как уточнили в пресс-службе ГИМ, посетители выставки смогут увидеть главные исторические раритеты, которые показывают решающий вклад советского народа в Победу над нацистской Германией.

Среди экспонатов: написанный карандашом текст речи Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года. Речь завершается словами: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!".

На выставке представлены личные вещи, школьный дневник Зои Космодемьянской, документы Александра Матросова, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко, документы женщин-летчиц из легендарного ночного авиационного Таманского полка ("ночные ведьмы"), участников подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне. Размещены подлинные указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов и медалей в годы Великой Отечественной войны, а также сами награды, в том числе орден "Победа" и полный комплект наград периода войны Верховного главнокомандующего Советского Союза И. В. Сталина.

Кульминацией выставки станет Знамя Победы, водруженное над поверженным рейхстагом, и подлинный текст речи маршала Жукова, которую он произнес 24 июня 1945 года на Красной площади на Параде Победы. Документ сохранил следы дождя, обрушившегося на Москву в тот день.