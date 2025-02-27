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Оборот онлайн-торговли в Москве вырос почти на 30% в 2024 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В столице объем онлайн-продаж в прошлом году составил 1,5 трлн рублей, превысив на 27% в сопоставимых ценах показатель 2023 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"Интернет-торговля пользуется популярностью у москвичей. Потребительский спрос стимулирует онлайн-площадки развивать инфраструктуру, расширять сервисы доставки и ассортимент товаров. За пять лет оборот онлайн-торговли в Москве вырос в два раза. В 2024 году он достиг рекордных 1,5 трлн рублей, увеличившись на 27% по сравнению с показателем 2023 года", - сказала Багреева, ее слова привели в четверг в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

Самыми успешными месяцами стали октябрь, ноябрь и декабрь, когда онлайн-магазины проводили акции "Черная пятница" и другие масштабные распродажи в преддверии нового года, отметила заммэра.

По данным ассоциации компаний интернет-торговли, почти 27% в структуре онлайн-продаж занимает продовольственный сектор. В 2024 году его доля выросла почти на 6%, а оборот увеличился на 61% до 399 млрд рублей.

В тройку лидеров по объему онлайн-продаж вошли мебель и товары для дома – почти 15% рынка или 218,3 млрд рублей, а также одежда и обувь – 14% или 204,9 млрд рублей. Обороты в этих сегментах за год выросли на 16% и 25% соответственно.

Лидерами роста оборотов онлайн-продаж в прошлом году стали интернет-аптеки, которые увеличили выручку вдвое – до 20,5 млрд рублей, добавили в департаменте.

Москва
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