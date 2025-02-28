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На "Аэроэкспрессе" можно будет проехать со скидкой 40% по выходным в марте

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Билетами со скидкой 40% на "Аэроэкспресс" от или до аэропортов Шереметьево и Домодедово можно воспользоваться в марте по выходным дням, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Вместе с "Аэроэкспрессом" поможем жителям и гостям столицы сэкономить на поездках в аэропорты Шереметьево и Домодедово. (...) Мы предлагаем пассажирам выгодные условия проезда и одни из самых низких тарифов", - приводятся его слова в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ликсутов уточнил, что с 1 по 30 марта поездки в аэропорты Шереметьево и Домодедово станут выгоднее на 40% по субботам и воскресеньям - у перевозчика появится специальный тариф "Стандарт Выходной". Билет по нему будет стоить 400 руб. вместо 650 руб. При этом купить билет возможно в любой день, в том числе в будний, но воспользоваться только в выходные.

Приобрести билет по специальному тарифу можно на официальном сайте "Аэроэкспресс", в мобильном приложении "Аэроэкспресс", в кассах перевозчика и у мобильных кассиров. При оплате банковской картой на турникетах и при покупке в билетных автоматах скидка не применяется, отметили в дептрансе.

Аэроэкспресс Шереметьево Домодедово Москва
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