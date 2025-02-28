DIY-ритейлер "Петрович" ввел распредцентр в Подмосковье за 9,2 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сеть строительных торговых центров "Петрович" (ГК "Петрович") ввела в эксплуатацию новый распределительный центр (РЦ) в индустриальном парке "PNK Парк Домодедово-2" Московской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ритейлера.

Инвестиции в проект составили 9,2 млрд рублей.

Общая площадь РЦ составляет 200 тыс. кв. метров, из которых 108 тыс. кв. метров занимает складской комплекс. Центр рассчитан на обработку до 90 тыс. кубометров грузов в месяц и может пропускать до 450 машин в сутки.

Логистический объект является крупнейшим в портфеле компании. Здесь применяется система управления складом (WMS). В будущем группа планирует увеличить эффективность РЦ за счет автоматического шаттлового и коробочного складов.

Предполагается, что новый распредцентр позволит компании расширить ассортимент, удовлетворить растущий спрос на товары для строительства и ремонта в Москве и Московской области, а также оптимизировать логистические расходы. Кроме того, ускорится доставка товаров под заказ в двух регионах.

Всего "Петрович" располагает шестью распределительными центрами.

Строительный ТД "Петрович" основан в 1995 году и специализируется на торговле стройматериалами. Компании принадлежит сеть из 21 торгово-строительных центров в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (в том числе в Санкт-Петербурге и Москве), 22 мини-магазина, площадки по производству металлоконструкций и сухих строительных смесей.